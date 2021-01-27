Komşuları ihbar etti! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

DHA 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:10 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:10

İddiaya göre, Levent Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin zemin katında yalnız yaşayan Kemal Kükrer'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Kükrer'in evine çilingir yardımı ile girdi. Yapılan incelemede, Kükrer'in evin bahçesinde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz adamın öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen belediye doktorunun yaptığı incelemede, emekli olduğu öğrenilen Kükrer'in ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri evde çalışma yaptı. Kükrer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.