Komşusuna 'gürültü yapmayın' diye mesaj attı, dehşeti yaşadı

14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Komşusuna ''gürültü yapmayın, uyuyamıyorum'' diye mesaj attı, dehşeti yaşadı

Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna 'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. 

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Bakırköy'de 3 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy'de oturan İskender Karaduman gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj attı. Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen ve ismi öğrenilemeyen alt kat komşusu iddiaya göre iki oğlu ile beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı. Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı esnada Karaduman'a saldırdı. Evinde ve ailesinin yanında darp edilen Karaduman yaralanırken bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. 
 
SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA 
 
İskender Karaduman'ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de alt kattan yukarı çıkan 3 kişi Karaduman'ın kapısını yumruklamaya ve tekmelemeye başlıyor. Görüntülerin devamında ise Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açmasıyla 3 kişinin saldırdığı görülüyor. Bu sırada bağırma seslerine çıkan karşı daireden çıkan bir kişi araya girmeye çalışıyor. Kapıya gelen 3 kişi ayırmak için dışarı çıkan karşı daire sahibine de tepki gösteriyor. 
 
SALDIRGAN 3 KİŞİ SERBEST KALDI
 
Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de daire sahibine saldıran alt kat komşu ile iki oğlunu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından alt kat komşu ile iki oğlu serbest bırakıldığı öğrenildi. 
 

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fenerbahçeli yıldız 2 ay yok

Fenerbahçeli yıldız 2 ay yok

Libya'ya asker gönderilecek mi? Önemli açıklama

Libya'ya asker gönderilecek mi? Önemli açıklama

O ülke şiddetli deprem! 6.8 ile sallandılar

O ülke şiddetli deprem! 6.8 ile sallandılar

Malatya'da güvenlik güçleri alarma geçti! Silah sesleri duyuldu

Malatya'da güvenlik güçleri alarma geçti! Silah sesleri duyuldu

İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

Komşusuna 'gürültü yapmayın' diye mesaj attı, dehşeti yaşadı

Komşusuna 'gürültü yapmayın' diye mesaj attı, dehşeti yaşadı

2 saat sürdü, sezaryenle 16 yavru doğurdu

2 saat sürdü, sezaryenle 16 yavru doğurdu

Meteorolojiden hava durumu ve 'yağış' uyarısı: İstanbullular dikkat!

Meteorolojiden hava durumu ve 'yağış' uyarısı: İstanbullular dikkat!
 

POPÜLER HABERLER

TSK´nın gücüne güç katacak, teröristler Kamikaze İHA ile avlanacak

TSK´nın gücüne güç katacak, teröristler Kamikaze İHA ile avlanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA