İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4019
  • EURO
    53,3792
  • ALTIN
    6858.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Komşusunu öldürdü! Yakalanacağını anlayınca intihar etti
Yaşam

Komşusunu öldürdü! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, tartıştığı komşusunu tabancayla öldüren şüpheli aynı silahla intihar etti.

AA12 Mayıs 2026 Salı 12:50 - Güncelleme:
Komşusunu öldürdü! Yakalanacağını anlayınca intihar etti
ABONE OL

Kocadere köyünde komşu oldukları öğrenilen İlhan D. (65) ile Özcan Özdiler (60) arasında kahvehanede henüz bilinemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılan İlhan D, evine girmek isteyen komşusu Özdiler'e tabancayla ateş açtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücuduna 4 kurşun isabet eden Özdiler'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Zanlının ise kendisini yakalamak için bölgeye gelen jandarma ekiplerini fark edince aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Özdiler ile İlhan D'nin cenazeleri, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.