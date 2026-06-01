İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,917
  • EURO
    53,5635
  • ALTIN
    6648.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada
Yaşam

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Adana'da komşular arasında çıkan yüksek ses tartışması silahlı saldırıyla son buldu. Şüpheli, otomatik tabancayla komşusunun evine ateş açarken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, 30 Nisan günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile komşusu arasında yüksek ses nedeniyle tartışma çıktı.

KOMŞUSUNUN EVİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evindeki otomatik tabancayı alarak aşağı inip küfürler etmeye başladı.

YAŞANAN PANİK ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Daha sonra otomatik tabancayla komşusunun evine doğru ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

  • silahlı saldırı
  • komşu kavgası
  • adana

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.