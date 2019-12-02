Konserveden zehirlenmişlerdi: Ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir

12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7572
  • 6,3441
  • 269.885
  • 107738
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Konserveden zehirlenmişlerdi: Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir

ZONGULDAK'ta yedikleri konserveden bulaştığı tahmin edilen 'Clostridium Botulinum' (sinir sistemine saldıran zehirli ve ölümcül olabilen bakteri) toksini nedeniyle tüm vücutları felç olan Zuhriye (54) ve Ramazan Yıldız (55) çiftinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Doç. Dr. Özcan Pişkin, her iki hastaya antitoksin tedavisini uyguladıklarını anlatarak, 'Şu an verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar. Bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda. Biz gereken tedaviyi en iyi şekilde yapıyoruz. Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye ve Ramazan Yıldız çifti, geçen hafta evdeki konserveyi yedikten sonra rahatsızlandı. İlk olarak Ramazan Yıldız hastaneye kaldırılırken, bir gün sonra eşi Zuhriye Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız çifti, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
 
Çiftin yapılan testler sonucunda nadir görülen 'clostridium botulinum' bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alından Yıldız çiftine, Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden gönderilen, 'clostridium botulinum' bakterisine karşı antitoksinlerle enjekte edildi.
 
BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özcan Pişkin, iki hastanın da tedavilerinin devam ettiği ve tüm fonksiyonlarının şu anda felç durumda olduğunu söyledi. Hastane yönetimi ve ilgili tüm doktorların iki hastayı da iyileştirmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatan Dr. Pişkin, "Şu an verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar. Bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda. Biz gereken tedaviyi en iyi şekilde yapıyoruz. Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir. Bunu zaman gösterecek" dedi.
 
NUMUNELER BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ
 
İl Sağlık Müdürlüğü'nün evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden aldığı numunelerin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği ve gelecek rapora göre bakterinin hangi yiyecekten bulaştığının ortaya çıkacağı öğrenildi.

Yeni silahı Jask´ı tanıttı: Kesinlikle düşman için sürpriz olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomide peş peşe sevindiren haberler: İhracat rakamları açıklandı

Ekonomide peş peşe sevindiren haberler: İhracat rakamları açıklandı

Korkutan manzara: Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Korkutan manzara: Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Çarpıcı araştırma: Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

Çarpıcı araştırma: Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

Ünlü piyanist Anjelika Akbar: Türkiye kalbimi besliyor

Ünlü piyanist Anjelika Akbar: Türkiye kalbimi besliyor

Konserveden zehirlenmişlerdi: Ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir

Konserveden zehirlenmişlerdi: Ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir
 

POPÜLER HABERLER

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA