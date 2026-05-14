14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
  • Kontrolden çıkan motosiklet kamyonun altına girdi: 17 yaşındaki geçten acı haber geldi
Kontrolden çıkan motosiklet kamyonun altına girdi: 17 yaşındaki geçten acı haber geldi

Burdur'da araca çarptıktan sonra duran kamyon altına giren motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

IHA14 Mayıs 2026 Perşembe 09:27
Kaza, gece saatlerinde Menderes Mahallesi Şehit Ümit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Burak Dilli idaresindeki 15 AEP 404 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önce park halindeki 32 HS 143 plakalı otomobile çarptı ardından da kamyon kasasının altına girdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç altında sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Dilli, ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

  • kaza haberleri
  • kamyon motosiklet kazası
  • 17 yaş sürücü öldü

