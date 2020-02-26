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Yaşam

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA26 Şubat 2020 Çarşamba11:06 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:06

Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi D-140 karayolu Bedilkazancı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.H. idaresindeki 41 UT 038 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü B.H. ile araçta bulunan N.H. ve N.A. yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı daha sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili ise inceleme başlatıldı.

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