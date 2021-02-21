Kontrolden çıkan pikap takla attı: 2'si ağır 4 yaralı

DHA 21 Şubat 2021 Pazar 19:02 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 19:02

Kaza, saat 17.30 sıralarında Van- Hakkari yolundaki Çavuştepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 ADG 756 plakalı pikap kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi, 1 saat süren çalışma sonucu kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2'si ağır 4 yaralı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.