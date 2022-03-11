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Yaşam

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi: 12 yaralı

Ağrı'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

AA11 Mart 2022 Cuma 09:09 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 09:21
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İstanbul-Ağrı seferi yapan ve içerisinde 21 kişinin bulunduğu A.K. idaresindeki 34 BN 6924 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Ağrı kara yolunun İbrahim Çeçen Üniversitesi mevkisinde kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, devrilen aracın kırılan camından düşerek altında kalan bir kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olayda, sürücü ve bu kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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