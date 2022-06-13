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Yaşam

Kontrolü kaybeden sürücü kaldırımda bulunan kadını dükkana soktu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilini hareket ettirmek isteyen sürücü, kaldırımda yürüyen kadına çarparak dükkana soktu. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA13 Haziran 2022 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
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Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 06 BZG 107 otomobilin sürücüsü Meral Demir, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Gaye Nur D.'ye çarptı. Sürücü Demir, otomobilin fren yerine gazına basarak Gaye Nur D.'yi boyacı dükkanına soktu. Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü ve arkadaşları çarptıkları yayanın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan Gaye Nur D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücü Demir'in otomobili hareket ettirdikten hemen sonra yolda yürüyen yaya Gaye Nur D.'ye çarparak bir boyacı dükkanına soktuğu görüldü. Daha sonra ise çevrede bulunan başka bir vatandaş, otomobilin kontağını kapattı. Ayrıca, kazanın saniyeler öncesinde çocuklarıyla kaldırımda yürüyen anne ve babanın kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

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