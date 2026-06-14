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Yaşam

Konuşmaya geldi, katletti: Cani baba, annesini korumak isteyen kızına da acımadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, annesini kurtarmaya çalışan kızını da darbetti.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 15:02 - Güncelleme:
Konuşmaya geldi, katletti: Cani baba, annesini korumak isteyen kızına da acımadı
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Olay, saat 09.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kervanyolu Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Y. konuşmak amacıyla boşanma aşamasındaki eşi Ülviye Y.'nin bulunduğu eve gitti. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda Vedat Y., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Ülviye Y.'yi vurdu.

ANNESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞAN KIZINI DA DARBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ülviye Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında Vedat Y.'nin araya girmeye çalışan kızı E.D.Y.'yi (18) de silahın kabzasıyla darbettiği öğrenildi.

KONUŞMAYA GİTMİŞTİ

Gözaltına alınan Vedat Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle uzun süredir geçimsizlik yaşadıklarını, olay günü konuşmak için eve gittiğini ve eşinin kendisine bağırması üzerine sinirlenerek tetiğe bastığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • boşanma
  • şiddet
  • cinayet

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