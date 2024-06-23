İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2024 Pazar / 17 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Konya Büyükşehir'e ait müzeler bayram tatilinde yerli ve yabancı akınına uğradı
Yaşam

Konya Büyükşehir'e ait müzeler bayram tatilinde yerli ve yabancı akınına uğradı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler ve tanıtım merkezleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

IHA23 Haziran 2024 Pazar 13:14 - Güncelleme:
Konya Büyükşehir'e ait müzeler bayram tatilinde yerli ve yabancı akınına uğradı
ABONE OL

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binlerce yıllık geçmişe sahip Selçuklu Darülmülkü Konya'nın, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her geçen gün daha da önem kazanan bir şehir haline geldiğini vurguladı.

Tarih ve kültür şehri Konya'nın bu eşsiz mirasını korumak ve sonraki kuşaklara aktarmak adına büyük bir sorumluluk taşıdıklarını kaydeden Başkan Altay, "Son dönemde şehrimize kazandırdığımız modern müzeler ve tanıtım merkezleri, bu mirası daha geniş kitlelere ulaştırma çabamızın birer göstergesidir. Konya'mızda başta Mevlana Müzesi olmak üzere her yıl milyonlarca misafiri ağırlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize kazandırdığımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Darülmülk Sergi Sarayı, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Depo No:4 başta olmak üzere; Konya Panorama Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, Beyşehir Turizm Tanıtım Merkezi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi gibi merkezlerimiz ziyaretçilere sadece geçmişi değil, aynı zamanda günümüz Konya'sını da keşfetme fırsatı sunuyor" dedi.

Her zaman büyük ilgi gören Büyükşehir'e ait müze ve tanıtım merkezlerinin Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğramasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Altay, "İnşallah Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki bisiklet müzemizin yapımını da kısa zamanda tamamlayacağız. Yaptığımız çalışmalarla Konya'mızı turizm konusunda çok daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından tüm misafirlerimizi, tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek için dört mevsim Konya'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeleri gezerek unutulmaz bir deneyim yaşayan misafirler de müzeleri çok beğendiklerini ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.