Konya'da 85 bin lira değerinde kablo, para ve altın çalan 5 şüpheli tutuklandı

IHA 03 Haziran 2020 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 18:15

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde telefon direği arasındaki kabloların çalınması üzerine harekete geçti. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, 69 bin lira değerinde kablo çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini de belirleyen polis, düzenlediği baskınla B.Ö. (27), F.B. (22) ve A.U.’yu (36) yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden B.Ö. ve F.B.’nin 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 1 Haziran tarihinde merkez Karatay ilçesinde bulunan yabancı uyruklu H.H.’nin evi soyuldu. Kapıyı kırarak eve giren hırsızlık şüphelilerinin 15 bin lira para ve bir miktar altın çaldığı belirlendi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları altınları bozdurma ihtimalini de değerlendirerek kuyumcular bölgesinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin çaldıkları altınları kuyumcuda bozdurduklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, bir araç içerisinde gördükleri Ö.F.A. (25) ve C.Ö.’yi (21) yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde bozdurdukları altının 4 bin 630 lirası ve nakit paranın 4 bin 500 lirası ele geçirildi. Ele geçirilen paralar sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan her iki olayın şüphelisi 5 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin etrafı kontrol etmesinin ardından apartmana girmesi ve şüphelilerden birinin kuyumcuda altınları bozdurmak için gelmesi yer alıyor.