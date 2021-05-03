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Yaşam

Konya'da bir restoranda patlama

Konya'da kapalı olan bir restoranda, doğal gaz sıkışması sonucu olduğu öne sürülen patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

DHA03 Mayıs 2021 Pazartesi 05:10 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 05:11
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Olay, saat 23.30 sıralarında Meram ilçesi Yaka Mahallesi Ünzile Sokak'ta bir restoranda meydana geldi. Bir iş merkezinin üst katında kapalı olan restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından işyerinden alevler yükseldi. Durumu fark eden çevredekiler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Patlamanın şiddetiyle çevredeki birçok iş yerlerinin camları kırıldı. Restoran ve iş yerleri kapalı olduğu için yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelebileceği üzerinde duruyor. Soruşturma sürüyor.

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