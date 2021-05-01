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Yaşam

Konya'da cezaevinden çıkan zanlı eşini bıçaklayarak öldürdü

Konya'da, 2 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlı, eşini bıçaklayarak öldürdü.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 02:36 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 02:40
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Ramazan M. (22), eşi Tuba M'nin (23) kaldığı Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'taki eve gitti. Eşinin kapıyı açmadığı Ramazan M, daireye balkondan girdi.

Şüpheli, burada eşini bıçakla ağır yaraladı, 2 yaşındaki kızı Gülay M'yi de alarak olay yerinden kaçtı.

Tuba M, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde fenalaşan maktulün yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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