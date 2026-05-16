  Konya'da dehşet anları! Acımasız evlat anne ve babasını katletti
Konya'da dehşet anları! Acımasız evlat anne ve babasını katletti

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada, aile içi tartışma sonrası çıkan kavgada anne ve babasını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı C.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin takibi sonucu adrese yakın bir sokak üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

IHA16 Mayıs 2026 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
Konya'da bir kişi tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil zanlısı, olay yerine yakın sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi tartışma sonrası çıkan kavgada anne ve babasını bıçaklayarak evden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler 3 katlı binanın birinci katındaki daireye girdi. Ekipler anne ve babayı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi olan çiftin çocukları olduğu öğrenilen C.D.'nin adrese yakın sokak üzerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

  • konya
  • aile faciası
  • anne
  • baba
  • anne baba katili
  • katil evlat
  • cinayet
  • aile cinayeti

