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Yaşam

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır 9 yaralı

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olaya karışan 5 zanlı ile o sırada yoldan geçen 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 15:52 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 15:52
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Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan Adem Ç. (32), Cumali K. (37), Hüseyin Ç. (57), Bayram B. (33), Nurdoğan B. (37) ile o sırada yoldan geçen Emrullah T. (39), Metin Ş. (16), İsmail Y. (22) ve Zeynep Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların bazılarının kendi imkanları, bazılarının ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yaralılardan Adem Ç. ve Cumali K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde, tarafların yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Polise mukavemet gösteren yaralı yakınlarından bazıları ise gözaltına alındı.

Olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi, kavgaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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