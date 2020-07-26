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Yaşam

Konya'da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kahvehanede çıkan tartışma neticesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

IHA26 Temmuz 2020 Pazar 23:39 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 23:39
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Olay, saat 17.45 sıralarında ilçeye bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehane sahibi C.K. (64) ile iş yerine çay içmek üzere gelen müşteri Yüksel Şan (47) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu, kahvehane sahibinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu boynundan vurulan Şan, olay yerinde can verdi. Jandarma ekipleri, olay sonrası firar eden kahvehane sahibinin yakalanması için çalışma başlatırken, görgü tanığı kişilerin ifadesine başvurdu. Şan’ın cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesi sonrasında otopsi yapılmak amacıyla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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