Konya'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı

İHA 18 Ağustos 2020 Salı 00:22 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 00:22

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Beyşehir Karayolu Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Harun G. idaresindeki 42 ACS 568 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Adem U. idaresindeki 42 ZG 973 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada aracın sürücüleri ile 42 ACS 568 plakalı araçta bulunan M.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.