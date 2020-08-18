İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2020 Salı / 28 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3851
  • EURO
    8,7742
  • ALTIN
    470.965
  • BIST100
    1086.2
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Konya'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı
Yaşam

Konya'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA18 Ağustos 2020 Salı 00:22 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 00:22
ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Beyşehir Karayolu Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Harun G. idaresindeki 42 ACS 568 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Adem U. idaresindeki 42 ZG 973 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada aracın sürücüleri ile 42 ACS 568 plakalı araçta bulunan M.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.