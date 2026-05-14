İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4408
  • EURO
    53,3587
  • ALTIN
    6877.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Konya'da kaybolan gençten acı haber

Konya'da geçtiğimiz çarşamba günü kaybolan Mehmet Ali Erkek'in cansız bedeni, sürdürülen arama çalışmaları sonucu kaybolduğu noktanın yaklaşık 10 kilometre aşağısında su içerisinde bulundu.

İHA14 Mayıs 2026 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
Konya'da kaybolan gençten acı haber
ABONE OL

Konya merkezde ikamet eden ve bir markette çalıştığı öğrenilen Bozkır Pınarcık köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Ali Erkek, geçtiğimiz çarşamba günü kayboldu. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalarda şahsın kullandığı araç ve içerisindeki kişisel eşyaları Mavi Boğaz Köprüsü üzerinde bulundu. Bölgede derinleştirilen arama çalışmalarının sonucunda Erkek'in cansız bedeni dün kaybolduğu noktanın yaklaşık 10 kilometre aşağısında su içerisinde bulundu. Şahsın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Çalışmalarla ilgili Konya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, kayıp vatandaşın arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulunduğu belirtilerek, çalışmalara destek olan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür edildi.

CENAZE PINARCIK MAHALLESİNDE DEFNEDİLECEK

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Ali Erkek'in cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Bozkır ilçesi Pınarcık Mahallesinde defnedileceği öğrenildi. Ailesi ve yakınları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

  • kayıp adam
  • arama çalışmaları
  • cansız beden bulundu

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.