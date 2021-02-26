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Yaşam

Konya'da narkotik operasyonu

Konya'da otomobilin el freni kutusunda eroinle yakalandılar.

DHA26 Şubat 2021 Cuma 22:11 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 22:11
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Konya'nın Emirgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, el freni kutusuna gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emirgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 15.30 sıralarında şüphe üzerine 68 ABT 474 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü Z.E., polisin 'dur' ihtarına uymayıp, aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, el freni kutusuna gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirildi, sürücü Z.E. ile araçta bulunan M.G. ve T.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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