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Yaşam

Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA26 Haziran 2020 Cuma 11:58 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 11:59
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Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Akşehir istikametine seyir halinde olan Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Atakent kavşağında kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, ardından trafik işaret levhasına çarparak takla attı.

Araçta bulunan Bahide Karal (49) kaza yerinde, sürücü Karagöz ise Konya’ya hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Yaralanan Hatice Bezciyarar (78) da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edilen Necattin Karal (50) ve Emrah Karal'ın (19) ise tedavisi sürüyor.

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