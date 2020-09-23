İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2020 Çarşamba / 5 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7044
  • EURO
    8,9925
  • ALTIN
    461.872
  • BIST100
    1102.65
Yaşam

Konya'da polisten koçbaşılı baskın

Konya'da emniyeti tarafından Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yerine 'koçbaşı' ile baskın düzenlendi.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 21:32 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:32
ABONE OL

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, koçbaşıyla kapısı kırılarak baskın yapılan 2 iş yerinde maske ve mesafe kuralını ihlal eden 156 kişiye idari para cezası uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde 2 iş yerinde oyun oynatıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere giden polis ekiplerinin birçok kez yaptığı ikazına rağmen açılmayan iş yerlerinin kilitli kapıları koçbaşıyla kırıldı.

İş yerlerinde bulunan 156 kişiye, "maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmek" suçundan para cezası kesildi.

Ayrıca bu iş yerlerinde 4 yoklama kaçağı ile 3 aranan şahıs da yakalandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.