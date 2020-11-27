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Yaşam

Konya'da silahlar konuştu

Konya'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA27 Kasım 2020 Cuma 20:11 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 20:11
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KONYA (AA) - Konya'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Güçlüler Sokak'ta bulunan oto tamir ve yıkama işletmesine, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iş yerindeki Yavuz Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kurtulan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda kullanıldığı düşünülen bir tabanca olay yerine yakın bir tamirhanede bulundu.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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