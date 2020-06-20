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Yaşam

Konya'da suna kuşu ve flamingo katliamına 13 bin 237 lira ceza

Konya'da yasak olmasına rağmen flamingo ve suna kuşu avı yaptığı iddia edilen 1 kişiye 13 bin 237 liralık ceza kesildi.

AA & İHA20 Haziran 2020 Cumartesi 10:07 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 10:07
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Konya'da yasak olmasına rağmen flamingo ve sunu kuşu avı yapan kişiye 13 bin 237 lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya İl Şubesi ekipleri, Altınekin ilçesinde yasa dışı av yaptığı belirlenen bir kişiyi yakaladı.

Şahsın vurduğu 2 flamingo ve 1 suna kuşu ile av tüfeğine el konuldu.

El konulan canlı keklik ise görevliler tarafından tekrar doğaya salınırken, söz konusu kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 13 bin 237 lira cezai işlem uygulandı.

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