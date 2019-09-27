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Konya'da tartıştığı arkadaşını asansör boşluğuna itti

Konya'da, üniversite öğrencisi T.Ü.G. (22), tartıştığı aynı üniversitede görevli araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in (31), kendisini itmesi üzerine asansör boşluğuna düşerek, ağır yaralandı. Genç kız hastanede yaşam mücadelesi verirken araştırma görevlisi, tutuklandı.

  • DHA
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Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrecisi T.Ü.G., aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile 25 Eylül günü, saat 02.00 sıralarında arkadaşları Y.İ.'nin oturduğu binaya geldi.
 
Ancak ikili arasında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'taki aparmanın giriş katında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada araştırma görevlisi Kafes, genç kızı itekledi.
 
Dengesini kaybederek savrulan üniversiteli, o anda kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü. T.Ü.G., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Gürbüz, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hemen ameliyata alındı.
 
'ALKOLLÜYDÜM'
 
Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ilk ifadesinde, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk eildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
 
TUĞÇE UYUTULUYOR
 
Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Alpaslan Eylen, ''Beynin çeşitli bölgelerinde kanamalar olduğunu gördük. Bunu cerrahi yolla boşalttık. Hasta ameliyata girmeden önce komadaydı, solunum yetmezliği vardı.
 
Ameliyattan sonra, kanamalar gidince gözlerini açmaya başladı.
 
 Ancak beyin ödemi olduğu için uyutmaya karar verdik. Sırtında da düşmeye bağlı omurga kırıkları var. Omurga kırığıyla ilgili de ameliyat yapacağız. Bu akşam uyandırmaya çalışacağız'' dedi.   
 
HABERİ ALAN ANNESİ NEVŞEHİR'DEN GELDİ
 
Kızının yaralandığının haber verilmesi üzerine yaşadığı Nevşehir'den Konya'ya gelen anne Yıldız Gürbüzde şunları söyledi:
 
''Kızımla en son saat 23.00 sıralarında konuştum. 'Evdeyim anne, beni sabah uyandır, okula gideceğim' dedi. Normalde de sabah, uyandırırım. Akşam da ararım. Kaza olunca büyük kızımı aramışlar.
 
Eşim Ankara'da toplantıda olduğu için hemen kendim geldim. Beyin kanamasından dolayı ameliyat oldu ve uyutuluyor. Belinde kırıklar olduğu için ikinci bir ameliyata alacaklar. İnanılmaz derece üzgünüm.  Kızım 10 gün önce Nevşehir'den Konya'ya geldi.
 
"Bu talihsiz bir kaza. Belki de milyonda bir olacak bir kaza o da benim başıma geldi'' diye konuştu.

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