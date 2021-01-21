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Yaşam

Konya'da trafik kazası

Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:43
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Konya'nın Hüyük ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Abdülkerim Ö. (44) idaresindeki 42 E 7739 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Isparta kara yolunun 25. kilometresinde, Hüyük Yenice Mahallesi yol ayrımından ana yola çıkan Ahmet Tunç (54) yönetimindeki 42 TM 630 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekiplerce otomobilden çıkarılan sürücünün cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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