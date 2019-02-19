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Konya'da üç gün arayla 2 yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 gün arayla oluşan 10 ve 20 metre derinliklerindeki 2 yeni obruk, bölgede yaşayanlarda tedirginliğe neden oldu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Yedikuyu Mevkisi'nde cuma günü 4 metre çapında 20 metre derinliğinde oluşan obruk, çevredekileri tedirgin etti. Obruğun etrafı, ihbar üzerine olay yerine gelen Karapınar Belediyesi ekipleri tarafından tel örgüyle çevrildi. 
 
Aradan 3 gün geçtikten sonra aynı mahallenin Eşeli Mevkisi'nde de yeni bir obruk oluştu. Yonca ekili tarlada oluşan 7 metre çapında, 10 metre derinliğindeki obruk, tarlanın 100 metre ilerisinde evi bulunan Latif Karakaya tarafından fark edildi.
 
Latif Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eşeli Mevkisi'ndeki obruğun gece saat 03.00 sularında oluştuğunu söyledi.
 
Gece saatlerinde köpeklerin sürekli havlaması üzerine evinden dışarı çıktığını anlatan Karakaya, önce hırsız geldiğini zannettiğini ancak olumsuz bir şey göremeyince tekrar eve döndüğünü belirtti.
 
"AKŞAMLARI EVDE OTURURKEN GELEN SESLERİ HİSSEDİYORSUNUZ"
 
Karakaya, obruğu sabah fark ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
 
"Köpekler yeraltındaki sarsıntıyı hissetmiş olacaklar ki uzun süre havladılar. Hemen uyanıp dışarı çıktım. Hayvan beslediğimizi için hırsız geldiğini zannettik. Sabah olunca komşuma ait yonca ekili tarlada obruğu gördük. Obruk yaklaşık 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde. Obruğun daha da genişleyeceğini tahmin ediyorum. 8 ay önce bu tarlaya 200 metre uzaklıktaki bana ait tarlada da obruk oluşmuştu. Bu bölgede birkaç obruk mevcut. Tedirginlik, korku olsa da yaşamaya mecburuz. Obruk oluşsa da tarlalarımızı ekmeye mecburuz. Her ne kadar tehlikeli olsa da yapacak başka hiçbir işimiz yok."

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