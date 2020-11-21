Konya'da yasa dışı bahis operasyonu

DHA 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:22 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:22

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı. Yakalanan şüphelilere ait olduğu düşünülen 98 milyon TL değerindeki gayrimenkule, 2 milyon TL değerinde araçlarına ve 238 banka hesabına tedbir kararı konuldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 'yasa dışı bahis', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçları kapsamında 19 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli Antalya, Batman ve Osmaniye'de operasyon düzenledi. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan 19 şüphelinin 9'u tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 11'i hakkında Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında adli kontrol kararı verildi, 8 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

100 MİLYON TL'LİK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilere ait olduğu tespit edilen 98 milyon TL değerindeki gayrimenkullere, 2 milyon TL değerinde araçlarına ve 238 banka hesabına tedbir kararı konuldu.