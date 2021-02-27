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Yaşam

Konya'da yeni obruk

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tarlada 10 metre çapında ve 40 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 14:56 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:56
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Karapınar'da, yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 600'e yakın obruk bulunuyor. İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Üç Obruklar mevkisinde de çobanlar tarafından fark edilen obruğun, 3 gün önce oluştuğu tahmin ediliyor. Bölgede çiftçilik yapan Hikmet Koçhan (50), obrukların tedirgin ettiğini belirterek, "3 gün önce saat 06.00'da çobanlar, büyük gürültü duymuşlar. 15-20 gün önce de tarla sahibi, tarlayı sürüp gitmişti. Allah korusun traktörle çalışırken çökebilirdi. Derinliği 40 metre, çapı da 10 metreyi geçiyor. Bu obruk biraz farklı. Derinliği çok ürkütücü. Tabanında çamurlu su var. İlk gördüğümüzde korkudan yaklaşamadık. Şimdi geldiğimizde kenarlarının genişlediğini görüyoruz. Çobanlar var burada, çobanlar geçerken de çökebilirdi" dedi.

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