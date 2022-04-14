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Yaşam

Köpeklerden kaçan çocuğa minibüs çarptı! İşte o anlar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüsün çarpması kameraya yansıdı. Küçük çocuğun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

IHA14 Nisan 2022 Perşembe 11:06 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:06
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Olay, geçtiğimiz şubat ayında Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde meydana geldi. İmar Sokak'ta sokak köpeklerinden korkup kaçan çocuğun aniden yola atlaması ve sonrasında minibüsün çarpması sonucu yaralanması korkuttu. Korku dolu o anlar ise kameraya yansıdı.

Başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapılmasını isteyen ilçe sakinleri, "Hayvanlar candır, dosttur hepimiz biliyoruz. Lakin bazıları aç kaldığından dolayı saldırganlaşıyor ve havlamaya başlıyorlar. En önemlisi çocuklarımızın canı tehlikeye girebilir. Gerekli çözüm bulunsun" dediler.

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