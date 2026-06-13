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Yaşam

Köprüden düşen araçta can pazarı! 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Kördeve köyü mevkisinde, köylerine gitmekte olan bir ailenin içinde bulunduğu otomobil köprüden düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ve kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen araçtaki 2 çocuk hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Köprüden düşen araçta can pazarı! 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
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M.A'nın (50) kullandığı 40 ABK 139 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kördeve köyü mevkisinde köprüden düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan N.A'nın (15) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.N.A, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin ilçeden köylerine gittiği öğrenildi.

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