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Yaşam

Korku anları saniye saniye kaydedildi: Sırtından bıçaklayıp, kaldırımdan attılar

İstanbul Esenyurt'ta, husumetli Afganlılar arasında çıkan yumruklu kavgada bir genç, sırtından bıçaklanıp 2 metre yüksekliğindeki kaldırımdan atıldı. Dehşet dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA04 Mayıs 2021 Salı 10:48 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 10:48
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İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde 21 Nisan Çarşamba günü yaşanan olay şöyle meydana geldi;

Husumetl 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Tamamı Afganistan uyruklu olan gruptaki bir genç, sırtından bıçaklanıp, yaklaşık 2 metre yükseklikteki kaldırımdan atıldı. Kavgaya karışanlar kaçarken, çevredekiler, polisi aradı. İhbar üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

KAÇAK YOLLARLA GİRİŞ YAPMIŞLAR

Tek tek tespit edilen 11 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Afganistan uyruklu 11 şüphelinin, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.

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