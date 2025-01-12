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Yaşam

Korkuluk kırılınca denize düştü! Galata Köprüsü'nde korku dolu anlar

Fatih, Galata Köprüsü'nde balık tutmaya gelen kişi yaslandığı korkuluğun kırılması üzerine Haliç'e düştü. Teknedekilerin müdahalesi ile kurtarılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA12 Ocak 2025 Pazar 08:39 - Güncelleme:
Korkuluk kırılınca denize düştü! Galata Köprüsü'nde korku dolu anlar
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kişi balık tutmak için köprüye geldi. Burada korkuluklara yaslanan kişi, korkuluğun kırılması sonucu Haliç'e düştü. Denizde çırpınan kişiyi görenler, teknedekileri uyararak o noktaya doğru yönlendirdi.

KORKULUK KIRILINCA DENİZE DÜŞTÜ

Uzun süren çabalar sonucu denize düşen kişi, can simidi atılarak kurtarıldı. Tekneye alınan kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin yardımları ile kurtarılarak tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

'YAZ AYLARINDA DA BİR KİŞİ DÜŞMÜŞTÜ'

Galata Köprüsü'nde iş yeri bulunan Mehmet Yontürk, "Bir vatandaş buradan geçiyordu, demire yaslandı. Demirle beraber denize düştü. Demir biraz çürüktü galiba. Ondan sonra bizim örtüyü arkadaş uzattı. Esnaflar gelip ip ve merdiven uzattılar. On beş dakika denizde boğuştu. Sonra tesadüfen bir tekne geldi buraya. Bu esnada polisi aradılar. Onlar da geldiler. Vatandaşı sivil tekne sudan çıkardı. Durumu iyiydi, sağ olarak çıkardılar, biraz bacağı burkulmuştu" şeklinde konuştu.

Daha önce de böyle olayların yaşandığını belirten Yontürk, "Yaz aylarında burada bir vatandaş düşmüştü. Demirler çürümüş galiba" dedi.

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