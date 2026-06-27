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Yaşam

Korkunç anlar kamerada! Denizde çırpınarak can verdi

Hatay'ın Payas ilçesinde sahil kenarında gezen 60 yaşındaki Cengiz Gül, dengesini kaybederek denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri, Gül'ün cansız bedenine ulaştı. Gül'ün denize düştükten sonra kurtulmak için çırpındığı anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 09:32 - Güncelleme:
Korkunç anlar kamerada! Denizde çırpınarak can verdi
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Olay, 22 Haziran'da Payas ilçesi Karacami Mahallesi sahil kenarında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Cengiz Gül (60), barınakta gezdiği esnada dengesini kaybetmesiyle denize düşerek boğuldu.

Olayı fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen dalgıç ekibi, adamın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle öldüğü tespit edilen Gül'ün cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürüldü.

Denize düşüp boğulan Gül'ün çırpınarak can verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dengesini kaybederek tekneden düşen Gül'ün denizde çırpınarak kurtulmaya çalışırken can verdiği anlar kameraya kaydedildi.

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