Korkunç cinayette korkunç son! Polis köşeye sıkıştırınca kendi boğazını da kesti

star.com.tr 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:28

Başkent polisi, iki kişinin Londra'nın merkezinde bıçaklanarak öldürüldüğü 19 Ağustos'tan bu yana olağan şüpheli Lee Peacock'u arıyordu.

Korkunç cinayette, 49 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Peacock baş şüpheliydi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Peacock, bir hafta süren takipten sonra Çarşamba gecesi, Londra'nın batısındaki bir kanal mavnasında köşeye sıkıştırıldı.

Lee Peacock'u arayan polis memurları, 25 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'den hemen önce bir kanal mavnasına geldi.

Köşeye sıkışan Peacock'un kendi boğazını keserek intihar ettiği belirtdili. Şahsı bulan polisler, sağlık ekiplerini yönlendirerek Londra merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Başkent Polisi Mesleki Standartlar Müdürlüğü, olayı bağımsız bir soruşturma kapsamında 'Bağımsız Polis Davranış Ofisi'ne havale etti.

CİNAYET

Peacock, 19 Ağustos'ta Westminster'deki Lisson Grove malikanesindeki ayrı dairelerde boyunlarından bıçaklanan 45 yaşındaki Sharon Pickles ve 59 yaşındaki Clinton Ashmore'un öldürülmesiyle ilgili olarak aranıyordu.

Peacock tarafından tanınan Pickles ve Ashmore'un uyuşturucu kullanıcısı olduklarına inanılıyor.