Korkunç cinayette son dakika... Pınar Gültekin nasıl öldü? Muğla'da kaybolan Pınar Gültekin'i kim öldürdü?

21 Temmuz 2020 Salı 12:36 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 12:36

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarından görüntüsünü buldukları Pınar Gültekin’in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice öldürüldüğü cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Henüz gençliğinin baharında 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in nasıl öldüğü ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Muğla'da kaybolan Pınar Gültekin'i öldüren eski sevgilisi cinayeti itiraf etti. İşte tüm Türkiye'yi yasa boğan bir kadın cinayetinin daha acı ayrıntıları...

KATİL, CİNAYETİ AYRINTILARIYLA İTİRAF ETTİ

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısı genç kızı öldürdüğünü ayrıntılarıyla itiraf etti.

Gelen son dakika haberine göre; Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Pınar Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü. Kayıp Pınar'ın ablası yaptığı son açıklamada 'Kardeşim bulunacak, umutluyum' demişti. Pınar Gültekin’in en son görüldüğü kişinin eski sevgilisi C.M.A. olduğu belirlendi.

KENDİSİNİ İSTEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

ÖNCE DÖVDÜ, SONRA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ!

Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

CESEDİ YAKIP, ÜZERİNE BETON DÖKMÜŞ!

Genç kızı acımasızca öldüren katilin, cesedini yaktıktan sonra varille ormanlık alana bıraktığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarından görüntüsünü buldukları Pınar Gültekin’in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A.’nın Muğla’da bir C... isimli bir bar ve G... Motor’un sahibi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Instagram hesabının profilinde ise eşi ve kızı olduğu değerlendirilen bir fotoğrafının bulunması dikkat çekti.

BARI VE SANAYİDE İŞ YERİ VAR

Katil zanlısı C.M.A.’nın Muğla’da C… isimli bir barın ve G… Motor isimli bir işyerinin sahibi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Katil zanlısının ayrıca Instagram profil fotoğrafında bir kız çocuğu ve eşi olduğu değerlendirilen bir kadın ile doğum gününde çekilen fotoğrafın bulunması dikkat çekti.

Korkunç cinayette son dakika... Pınar Gültekin nasıl öldü? Muğla'da kaybolan Pınar Gültekin'i kim öldürdü?