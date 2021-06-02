İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Haziran 2021 Çarşamba / 21 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6193
  • EURO
    10,5267
  • ALTIN
    526.236
  • BIST100
    1426.93
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Korkunç kaza! Araba tırın altına girdi, anne öldü baba ve 2 çocuğu yaralı
Yaşam

Korkunç kaza! Araba tırın altına girdi, anne öldü baba ve 2 çocuğu yaralı

Adana'da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan Tuğba Güvenç Tosun (37) öldü, eşi Adil Tosun (38) ve iki bebeği ise ağır yaralandı.

DHA02 Haziran 2021 Çarşamba 09:38 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:38
ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sirkeli Gişeleri yakınında meydana geldi. Adil Tosun yönetimindeki 07 AFB 94 plakalı otomobil, önünde seyreden İsmail G. (43) idaresindeki 31 ABD 211 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün eşi Tuğba Güvenç Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Adil Tosun ve kızları Tuana Asya Tosun (3) ve Irmak Buğlem Tosun (1), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve iki bebeğinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.