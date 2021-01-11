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Yaşam

Korkunç kaza! Devrilip alev alan tırın şoförü öldü

Manisa'da devrilerek 150 metre sürüklendikten sonra alev alan tırın Moldovya uyruklu olduğu iddia edilen şoförü, yanarak hayatını kaybetti.

DHA11 Ocak 2021 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:59
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Denizli'nin Buldan ilçesinden Manisa'nın Alaşehir yönüne giden kırmızı biber yüklü 'WIN 530' plakalı TIR, dün saat 04.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi çıkışında virajı alamayarak devrildi. 150 metre sürüklenen TIR, alev aldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine, polis ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın şoförü, itfaiye ekiplerinin bütün çabasına rağmen yanarak yaşamını yitirdi. Alevlerin söndürülmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan şoförün, yanmış cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Moldavya uyruklu olduğu tahmin edilen şoförün kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

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