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Yaşam

Korkunç kaza! Epilepsi krizi geçiren 46 yaşındaki kadın sobanın üzerindeki kaynar yemeğin üzerine dökülmesiyle yanarak öldü

Samsun'da epilepsi krizi geçiren 46 yaşındaki kadın sobanın üzerindeki kaynar yemeğin üzerine dökülmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA31 Ocak 2022 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:39
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Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi'nde 40 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası Fatma Keskin (46) evlerinin salonunda bulunan sobanın yanında epilepsi krizi geçirdi. Bu sırada sobanın üzerindeki kaynayan yemek tenceresi üzerine dökülen Fatma Keskin boynundan, vücudundan, kollarından ve sırtından yanarak yaralandı. 3 derecede yanarak yaralanan Keskin, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alınan Fatma Keskin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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