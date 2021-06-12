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Yaşam

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuğa 2 pitbull saldırdı

İstanbul Başakşehir'de 16 yaşındaki Mine Dönmez'e şarj aleti almak için gittiği komşusunun evinde, pitbull cinsi 2 köpek saldırdı.

DHA12 Haziran 2021 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
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Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda; 16 yaşındaki Mine Dönmez, şarj cihazı almak için komşusuna gitti. Alt katın boş olduğunu düşünerek, kapıyı açan Mine'ye yeni taşınan kiracının pitbull cinsi iki köpeği saldırdı. Köpeklerin saldırısından, komşular tarafından kurtarılan Mine, Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerindeki yaralara 56 dikiş atıldı.

KÖPEKLER REHABİLİTASYON MERKEZINE GÖTÜRÜLDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından,iki pitbull cinsi köpek sakinleştirici iğne yapılıp, sahibi Zeynep Bestan'ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabilite Merkezi'ne götürüldü. Köpekler evden çıkarılırken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,çevre güvenliği aldı.

"KOMŞULAR OLMASA ÖLEBİLİRDİ"

Köpek seslerini duyup dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini Mikail Akgün, "Köpek sesleri geliyordu. Çıktım hemen kürek almaya koştum. Köpeklerin azgın olduğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu olmasaydı kızı kesin öldürürlerdi. Kızın durumu perişan. Günde iki sefer pansumana gidiyor" dedi.

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