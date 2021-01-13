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Yaşam

Korkunç olay! Çantadan insan kemikleri çıktı

Sakarya'da çanta içerisinde bulunan ve insana ait olduğu tahmin edilen kemiklerden alınan doku örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemiklerden elde edilecek DNA profili, kayıp başvurularıyla karşılaştırılacak. Bölgede ceset araması yapmak için Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç polisler de geldi.

DHA13 Ocak 2021 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:38
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Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi arasından geçen Çark Deresi'nde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı. Kemiklerden alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

OLAY YERİNDE BİR ÇANTA DAHA BULUNDU

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam çanta içerisinde insana ait kemik ve et parçaları bulunmasının ardından aynı bölgede bugün yeniden çalışma yaptı. Olay yerinin yakınlarında bir çanta daha bulundu. Bu çantadan da et ve kemik parçaları çıktı. Bölgede ceset araması yapmak için Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden dalgıç polisler de geldi.

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