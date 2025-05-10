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Yaşam

Çöp konteynerinde korkunç olay... Kağıda sarılı halde bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde çöp konteynerinde kafatası bulundu.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Çöp konteynerinde korkunç olay... Kağıda sarılı halde bulundu
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Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan İsa K, çöp döktüğü konteynerde kafatası olduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından kafatası, detaylı kontrol için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sitede görevli Ramazan Zenginoğlu, gazetecilere, iş arkadaşı İsa K'nin çöpü döktükten sonra sahipsiz kedi ve köpekler için yiyecek ararken kafatasıyla karşılaştığını söyledi.

Zenginoğlu, kafatasının bir insana ait olabileceğini düşündüklerinden dolayı 112 Acil Çağrı Merkezini aradıklarını kaydetti.

  • Adana
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  • Çöp Konteyneri

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