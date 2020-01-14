DHA 14.01.2020 16:25 - Güncelleme: 14.01.2020 16:25

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tarlacık Mahallesi’nde meydana geldi. Emre Akıncı, evinin önün park etmeye çalıştığı otomobille geri manevra yaparken, o sırada aracın arkasından geçmeye çalışan annesi Zeynep Akıncı'yı fark etmeyerek çarptı. Emre Akıncı, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Zeynep Akıncı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akıncı Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. ;Annesinin ölümüne neden olan Emre Akıncı, jandarma tarafından gözaltına alındı.