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Yaşam

Otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı annesi öldü

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, Emre Akıncı (34), otomobiliyle geri manevra yaparken, o sırada arkasından geçmeye çalışan annesi Zeynep Akıncı’ya (70) çarptı. Zeynep Akıncı yaşamını yitirirken, jandarma Emre Akıncı'yı gözaltına aldı.

DHA14.01.2020  16:25 - Güncelleme: 14.01.2020  16:25

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tarlacık Mahallesi’nde meydana geldi. Emre Akıncı, evinin önün park etmeye çalıştığı otomobille geri manevra yaparken, o sırada aracın arkasından geçmeye çalışan annesi Zeynep Akıncı'yı fark etmeyerek çarptı. Emre Akıncı, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Zeynep Akıncı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akıncı Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. ;Annesinin ölümüne neden olan Emre Akıncı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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