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Korkusuzlar filmi konusu nedir? Korkusuzlar oyuncu kadrosunda kimler var?

Korkusuzlar filmi konusu nedir? Korkusuzlar oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 7 Aralık 2017'de vizyona giren Korkusuzlar filmi, dram türünde olarak karşımıza çıkıyor. Dram ve biyografi tarzındaki filmin başrolünde Jennifer Connelly ve Taylor Kitsc gibi ünlü isimler bulunuyor. Korkusuzlar filmi Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots’ta korkunç bir yangının hikayesini anlatan yapım, büyük felaketi gözler önüne seriyor. Korkusuzlar filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Korkusuzlar filmi hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Korkusuzlar filmi konusu nedir? Korkusuzlar oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde merak ediliyor. Dram ve biyografi tarzındaki filmin başrolünde Jennifer Connelly ve Taylor Kitsc gibi ünlü isimler yer alıyor. Korkusuzlar filmi Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots’ta korkunç bir yangının hikayesini anlatan yapım, büyük felaketi gözler önüne seriyor. Korkusuzlar filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
KORKUSUZLAR FİLMİ KONUSU NEDİR? 
2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır…
 

 
KORKUSUZLAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği yüksek bütçeli dramatik yapımın gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ise Eric Singer ve Ken Nolan ikilisine ait. Filmin oldukça geniş oyuncu kadrosunda başı çekenler ise Jennifer Connelly, Miles Teller, James Badge Dale, Josh Brolin, Taylor Kitsch, Jeff Bridge, Andie MacDowell, Geoff Stults ve Ben Hardy.

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