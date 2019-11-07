Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, düzinelerce yılanın bulunduğu teraryumda oturan adam izleyenleri şaşırttı.
- star.com.tr
Ofidiyofobi diğer adıyla yılan korkusu yaşayanların aksine, yılanların arasında olmayı seven bir adam, paylaştığı görüntülerle herkesi şaşırttı.
Soğukkanlılıkla yılanların arasında oturan adam, oturduğu teraryumda göğsüne kadar yılanların arasında kalıyor.
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