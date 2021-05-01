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Yaşam

Koronavirüs aynı aileden 5 gün arayla iki can aldı

Ordu'da, koronavirüs tedavisi gören Fatma (50) ve Murat Aşık (53) çifti, 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.

DHA01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:42 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:42
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Giresun'un Piraziz ilçesinde yaşayan Fatma ve Murat Aşık'a, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Aşık çifti, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Fatma Aşık, 25 Nisan'da hayatını kaybetti. Fatma Aşık, Piraziz'de toprağa verilirken, eşi Murat Aşık da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Murat Aşık'ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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