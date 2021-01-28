İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3788
  • EURO
    8,9478
  • ALTIN
    436.287
  • BIST100
    1468.84
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Koronavirüs kurallarını ihlal eden 50 kişi, kapı koçbaşıyla kırılarak yakalandı
Yaşam

Koronavirüs kurallarını ihlal eden 50 kişi, kapı koçbaşıyla kırılarak yakalandı

Diyarbakır'da, ihbar üzerine 8 katlı binanın bodrum katına baskın yapan polis, yaklaşık 1 metre boyundaki dış kapıyı koçbaşıyla kırarak, içeri girdi. Bir kapı ile daha karşılan ekipler, alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kattaki 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesti.

DHA28 Ocak 2021 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:06
ABONE OL

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında, dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 

Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın yaklaşık 1 metrelik kapısını çaldı. 

Açan olmayınca ekipler, savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi. 

Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen kattaki 26'sı kadın 50 kişiye 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 157 bin 500 TL ceza kesti. 

Bodrum katın kapısı, zabıta ekiplerince mühürlendi. İçeriden kucağında boyu kadar oyuncak ayı ile çıkan kadın, bir süre dışarıda oturduktan sonra kucağına alıp, yürüyerek uzaklaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.