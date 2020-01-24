24.01.2020 12:31 - Güncelleme: 24.01.2020 12:31

Koronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur? gibi soruların yanıtlları merak ediliyor. Koronavirüs paniği tüm dünyada yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs ile ilgili saat 14:00'te açıklama yapacak. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs(coronavirus) tüm dünyayı alarma geçirdi. Henüz özellikleri bilinmeyen ve ‘Gizemli Virüs’ olarak adlandırılan koronavirüs, zatürre benzeri bir hastalığa yol açıyor. Koronavirüs hakkında tüm detaylar haberimizde..

KORONAVİRÜS NEDİR?

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs(coronavirus) tüm dünyayı alarma geçirdi. Henüz özellikleri bilinmeyen ve ‘Gizemli Virüs’ olarak adlandırılan koronavirüs, zatürre benzeri bir hastalığa yol açıyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüsün en önemli belirtilerinin solunum sıkıntısı ve yüksek ateş olduğunu belirtiliyor. Ateş, boğazda kızarıklık, nefes darlığı, solunum yetmezliğine ait bulgular ön plandadır. Bu virüsün bulaştığı hastaların ölüm oranı yüzde 35-40 olabilmektedir. Tanısı için solunum yetmezliği saptanan bireyler hastaneye yatırılır. Solunum yolu salgılarından, serum ve dışkıdan alınan numuneler PCR testi için halk sağlığı laboratuvarına gönderilir. Her salgında olduğu gibi olası vaka tanımı için ateş ve klinik belirtilere ek olarak, salgın bölgesine ilişkin seyahat öyküsü gereklidir.

TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV olarak adlandırılan virüs için etkin bir tedavi henüz geliştirilememiş olup, bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle tedavi, belirtilerin giderilmesine yöneliktir. Ateşin düşürülmesi, ağrıların giderilmesi, sıvı desteği, solunum yolu açıcı tedaviler, oksijen desteği, gerekirse solunum cihazı kullanılması vb. özel bir antiviral tedavi yoktur. Semptomları hafifletmeye yardımcı olacak tıbbi bakım uygulanır. Ağır vakalarda geçerli olan tedavi, hayati organ fonksiyonlarını desteklemektir.