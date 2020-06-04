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Yaşam

Koronavirüs önlemi kapalı pazar alanı önünde kuyruk oluşturdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan kapalı pazar alanına, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sırayla alınması uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

IHA04 Haziran 2020 Perşembe 18:05 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 18:05
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İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar alanına girmek isteyenler uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Perşembe günleri kurulan pazar alanında önlem alan polis ve bekçi ekipleri, pazara girmek isteyen vatandaşları içeride yoğunluk oluşmaması adına sırayla aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlem gereği, 10’ar kişilik gruplar halinde vatandaşların içeriye girişlerine izin verilmesi nedeniyle pazar girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ancak sıraya girenlerin sosyal mesafeyi korumadıklarını söyledi. Polis ve bekçi ekipleri ise sık sık kuyrukta beklerken sosyal mesafeyi korumaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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